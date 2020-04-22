شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ياسر رضوان جناح الأهلى الطائر يحتفل بعيد ميلاده الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم ولد ياسر رضوان نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق فى قرية ميت دمسيس التابعة لمحافظة الدقهلية، وذلك فى 22 أبريل 1972، وبدأ مشواره كلاعب فى نادى بلدية المحلة قبل أن ينتقل للنادى الأهلى عام 2002.

كان ياسر رضوان يشغل مركز الظهير الأيمن ضمن صفوف المارد الأحمر الأهلاوي، وخاض تجربة احتراف ناجحة فى فريق هانزا روستوك الألمانى عام 1996، قبل أن يقرر اعتزال كرة القدم ويتجه لمجال التدريب، ليتولى تدريب فريق جمهورية شبين بدورى القسم الثانى.

ورشحه محمود الشامى عضو اتحاد الكرة السابق لمنصب المدرب العام لمنتخب الشباب مواليد 1995، ثم تم تصعيده لمنصب المدير الفنى بعد الإطاحة بعلاء ميهوب لخلافات مع محمود الشامى المشرف على الفريق، إلا أن رضوان رحل عن تدريب منتخب مصر للشباب عقب خروج الفراعنة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 للشباب، ليعود مجددا للعمل مع أندية القسم الثانى وتولى منصب المدير الفنى لنادى بيلا قبل أن يعتذر عن الاستمرار فى منصبه.

كما شارك رضوان مع منتخب مصر فى بطولة الأمم الأفريقية ببوركينا فاسو 1998، وساهم فى إحراز لقب البطولة بعد غياب عن مصر لأكثر من 10 سنوات.

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ويعد ياسر رضوان من أفضل المديرين الفنيين مع أندية القسم الثانى، ونجح مع العديد من الأندية مثل نجوم المستقبل وبلدية المحلة وجمهورية شبين ومنتخب السويس.

ياسر ضوان تولى فى بداية الموسم نادى بيلا الصاعد حديثا للدورى الممتاز ب، وقدم نجم الأهلى السابق نتائج إيجابية بالتعادل مع فاركو والرجاء وأبو قير، وكان الأقرب بالفوز والصعود لدور 32 فى كأس مصر مع قلة الموارد المالية فى النادى وعدم صرف مستحقات اللاعبين والمدربين لمدة 3 أشهر.

ويتولى ياسر رضوان تدريب السد السعودى الذى ينافس بدورى الدرجة الثانية لنهاية الموسم قبل توقف المسابقات بسبب الوباء المنتشر ، ووتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع دوريات كرة القدم، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.