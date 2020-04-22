شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رسالة تهنئة من تريزيجيه للمصريين عبر تيك توك بمناسبة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود حسن تريزيجيه النجم المصرى المحترف فى أستون فيلا الإنجليزى رسالة تهنئة للمصريين بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، وذلك عبر تطبيق تيك توك قائلا "سلام عليكم.. كل سنة وأنتم طيبين.. رمضان كريم عليكم يارب".

وأصبح النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، هدفا للعديد من الأندية في الفترة الأخيرة وخاصة تركيا، والتي تسعى لتدعيم صفوفها بالفرعون في فترة الانتقالات المقبلة المقرر لها نهاية الموسم الجارى 2019-2020.

وخاض تريزيجيه تجربة احترافية فى الدوري التركي بوقت سابق وتحديدا بقميص نادى قاسم باشا قبل الانتقالات للدوري الإنجليزي من بوابة الفيلانز، لكن أصبح اسم النجم المصرى فى الفترة الأخيرة مرتبطا بالعديد من الاندية الكبرى فى الدوري التركي وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

وكشفت تقارير صحفية تركية أن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي التركي، يفضل التعاقد مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، بدلا من ضم نجم تشيلسي الإنجليزي، الاسباني المخضرم بيدرو رودريجيز.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "الصباح" التركية، فإن مسئولي جالطة سراي عرضوا على مدربهم، فاتح تريم، اسم بيدرو رودريجز جناح تشيلسي والذي سينتهي عقده الصيف المقبل ولكنه رفض.

وأشارت الصحيفة إلى أن تريم يرغب في التعاقد مع تريزيجيه بعد أن شاهده كثيرا في الدوري التركي عندما كان يلعب لفريق قاسم باشا وتألقه مع الفريق التركي قبل الانتقال إلى الدوري الانجليزي من بوابة أستون فيلا.

كما سلط موقع "أكسام" التركى، مؤخرا الضوء على اهتمام عملاقى الدورى جالطة سراى وبشكتاش بضم تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى وفريق أستون فيلا الإنجليزى خلال فترة الانتقالات المقبلة، ونشرت تقريرا بعنوان "ديربى تريزيجيه"، بعدما أبدى ثنائى مدينة إسطنبول رغبتهما فى إعادته للدورى التركى مرة أخرى.

تألق تريزيجيه فى الدورى التركى مع قاسم باشا قبل انتقاله إلى أستون فيلا الموسم الماضى، وخطف أنظار عملاقى المسابقة لإعادته مرة أخرى، خاصة أنه لم يظهر بشكل قوى مع فريقه الإنجليزى هذا الموسم.

وكشف التقرير أن جالطة سراى فى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع تريزيجيه لمناقشة إعادته إلى الدورى التركى مرة أخرى، فى الوقت الذى يسعى نادى بشكتاش للتعاقد هو الآخر مع تريزيجيه، على الرغم من تأجيل الدورى، سواء فى تركيا أو إنجلترا، وغموض موقف استئناف المسابقات وسط تفشى فيروس كورونا فى كل أنحاء العالم تقريبا.