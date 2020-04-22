شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف جديد أزمة التحقيق مع عبد الله السعيد فى شكوى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصدر مسئول باتحاد الكرة، مفاجأة جديدة في القضية المثارة حاليا بين النادي الاهلي وَعَبَد الله السعيد لاعب بيراميدز، بعد إعلان الأحمر تقديم شكوى للجبلاية ضد اللاعب للحصول على مليوني دولار قيمة الشرط الجزائى بعد انتقال السعيد من اهلي جدة الي بيراميدز، وذلك بعد رفض فيفا شكوى الأهلي.

وقال المصدر إنه من حق عبد الله السعيد عدم الحضور لجلسة التحقيق في حالة استدعاءه من قبل اتحاد الكرة ، خاصة وأن الجبلاية غير معني على الإطلاق بالنظر في القضية المرفوعة من النادي الأهلي ضد لاعبه السابق، عبد الله السعيد.

وأًوضح المصدر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، كان واضحا في قراره الخاص بالقضية ورفضها بشكل كامل ونهائي والقضية انتهت تماما بقرار الاتحاد الدولي .

وأضاف المصدر بأن قرار الفيفا كذلك ألزم النادي الأهلي بدفع 15 ألف فرنك سويسري إضافة إلى 5آلاف سددها بالفعل كمصاريف للدعوى القضائية التحكيمية، وبالتالي فإن اتحاد الكرة غير معني مطلقا بالقضية ولن ينظر فيها خاصة وأن قرار الفيفا نهائي.

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