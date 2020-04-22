شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمار حمدى ..حكاية تألق بعد الرحيل عن دكة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض عمار حمدى لاعب الأهلى المعار إلى صفوف طلائع الجيش نفسه على اللاعبين المُعارين من القلعة الحمراء لأندية أخرى خلال الفترة الماضية وأستحق اللاعب أن يتلقي عروضاً من أندية أخرى بجانب عرضاً من الطلائع للأبقاء عليه وأيضاً رغبة الاهلي في إستعادته.

وقام عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش بمطالبة إدارة ناديه بتمديد تعاقد اللاعب نظرا لحاجة الفريق لجهوده ، فيما أبلغ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إدارة ناديه ولجنة التخطيط برغبته فى عودة عمار حمدى بمجرد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعباً.

ويقدم عمار حمدى مستوى متميزاً مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنه والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى، ويدعم عمار حمدى خط الهجوم فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى وصالح جمعة عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

Advertisements

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب عمار حمدى فى الصور التالية :