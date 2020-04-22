شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم من 22 أبريل 2018، بات محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق محمد صلاح فى سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لعام 2018 من رابطة اللاعبين المحترفين، على هارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

ويعد محمد صلاح ثانى لاعب عربى وأفريقى يحصد جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا بعد النجم الجزائرى رياض محرز لاعب ليستر سيتى الذى توج بالجائزة عام 2016.

كانت رابطة اللاعبين المحترفين قد اختارت النجم المصرى محمد صلاح فى التشكيلة المثالية لمسابقة الدورى الإنجليزى لموسم 2018، والتى جاءت كالتالي، حراسة المرمى: دافيد دى خيا (مانشستر يونايتد)، كايل والكر - نيكولاس أوتاميندى ( مانشستر سيتي) – يان فيرتونخين ( توتنهام) – ماركوس ألونسو ( تشيلسي)، دى بروين – ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) – كريستيان إريسكن ( توتنهام)، محمد صلاح (ليفربول) – هارى كين ( توتنهام) – سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي).

ويقضى النجم المصرى محمد صلاح، ثالث مواسمه مع فريقه الحالى ليفربول الإنجليزي، منذ انضمامه فى صيف عام 2017، قادما من فريق روما الإيطالي، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.

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