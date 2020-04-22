شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لا يُنسى .. طارق مصطفى يتوج المنتخب الوطنى بأمم أفريقيا 98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تنسى جماهير الكرة المصرية هدف طارق مصطفى لاعب المنتخب الوطنى في أمم أفريقيا 98 ، الذى ساهم في التتويج بكأس الأمم الأفريقية 98 التى أقيمت ببوركينا فاسو حيث أحرز طارق مصطفى الهدف الثانى للفراعنة فى مرمى جنوب أفريقيا بنهائى البطولة ليحقق أبناء الفراعنة اللقب بعد 12 سنة من الغياب .

جاء الهدف من تمريرة سحرية من حسام حسن لهانى رمزى على حدود منطقة الجزاء الذى قام بتمريرها مباشرة لطارق مصطفى الذى وضع الكرة مباشرة فى مرمى منتخب الأولاد .

وقد حقق المنتخب الوطنى النتائج المرجوة بداية من الفوز على موزمبيق فى أولى لقاءات دورى المجموعات بهدفين نظيفين ثم الفوز على زامبيا برباعية نظيفة فى أفضل مباريات المنتخب على الاطلاق ثم الخسارة من المنتخب المغربى ليحتل أبناء الجوهرى المركز الثانى .

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ويتأهل الفراعنة كثانى مجموعته ليقع فى مواجهة منتخب كوت ديفوار القوى ويخوض المنتخب اللقاء بشكل دفاعى بحت ويستطيع الوصول لركلات الترجيح التى تبتسم للفريق فى النهاية ليصعد فى مواجهة بوركينا فاسو أصحاب الأرض فى الدور قبل النهائى ويفوز المنتخب بهدفين نظيفين أحرزهما حسام حسن ويتأهل للنهائى فى مواجهة جنوب أفريقيا حامل اللقب فى البطولة التى سبقتها لكن أبناء الفراعنة يحققوا الفوز بهدفين نظيفين عن طريق أحمد حسن وطارق مصطفى .

هدف طارق مصطفى في أمم أفريقيا 98