شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحدد مواعيد وتدريبات لاعبى الإهلى "المنزلية" خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مع معاونيه البرنامج التدريبى الذى سيؤديه اللاعبون فى منازلهم خلال شهر رمضان المُعظّم، ويناقش المدير الفنى مع توماس بينكيل مدرب الأحمال البدنية البرنامج التدريبى الذى سيتم إرساله للاعبين خلال شهر رمضان سواء كان التدريب على فترة واحدة أم فترتين، وإن كانت النية تتجه لوضع برنامج تدريبي على فترتين فى المنزل واحدة صباحاً والثانية بعد الإفطار.

ويناقش فايلر كذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة سُبل التزام اللاعبين بتطبيق هذا البرنامج التدريبى من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية خلال فترة تجميد النشاط الرياضى حالياً بسبب فيروس "كورونا" الذى انتشر فى العالم كله تقريباً.

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من ناحية أخرى عرضت لجنة التخطيط بالأهلى مقترحا على رينيه فايلر بالدخول في مفاوضات لضم نبيل عماد دونجا دفندر نادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني لتدعيم وسط الفريق، وذلك على الرغم من إعلان المدرب السويسرى عن عدم حاجته لتدعيم هذا المركز في ظل وجود كل من عمرو السولية واليو ديانج وحمدي فتحي بالإضافة لاتخاذ قرار بعودة أكرم توفيق لاعب الفريق المعار للجونة.

وترى لجنة التخطيط أن ضم دونجا سيمثل إضافة للفريق، خاصة أنه حال عدم ضمه من الممكن أن ينتقل للغريم التقليدي الزمالك وبالتالي سيمثل إضافة كبيرة للفريق الأبيض على المستوى الفني، مؤكدين للخواجة أن دونجا لازال صغير السن ولديه الكثير ليقدمه للأهلي.

في الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددهم لـ14 لاعبا.