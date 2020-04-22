شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى قد يرحل عن الأهلى ضمن خطة الطوارئ الحمراء في ملف الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو النادي الأهلي خطة الطوارئ في ملف اللاعبين الأجانب، حال تنفيذ اتحاد الكرة قراره بتقليص عددهم عن 4 لاعبين، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال افريقيا كمصري، وعلم ”الخليج 365” أن فايلر أبلغ إدارة الأهلي أنه في حال تقليص عدد الأجانب لـ3 فقط، في الوقت الذي يوجد فيه 6 أجانب على قوة الفريق فأنه سيتمسك بالثلاثي التونسي علي معلول والمالي اليو ديانج والنيجيري جونيور أجاي، فيما سيوافق على تسويق كلاً من الأنجولي جيرالدو والسنغالي اليو بادجي والمغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم.

وجدد النيجيري أجاي والتونسي علي معلول عقديمها مؤخراً مع الأهلي، فيما يقدم اليو ديانج مستوى رائع مع الفريق، في الوقت الذي سيكون تسويق اليو بادجي بشكل اضطراري خاصة وأن النادي تعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن الجهاز الفني يرى استحالة التفريط في أياً من الثلاثي أجاي ومعلول وديانج، ويحاول مسئولو الأهلي بكل قوة اثناء اتحاد الكرة عن قرارة بخصوص الأجانب مدعوماً بعدد من الأندية الأخرى التي تعيش نفس الازمة ومن ضمنها الزمالك الذي يوجد على قوته 7 لاعبين أجانب.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).