وسط ارتباطه بريال مدريد.. ميرور: ماني محبط بسبب كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي "غير سعيد" مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

وانتقل ماني إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2016/2017 قادما من ساوثهامبتون بناء على طلب من يورجن كلوب مدرب "ريدز" الذي سبق وحاول ضمه حينما كان مديرا فنيا لبوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب ما ذكرته "ميرور" فإن ماني محبط بسبب تفضيل كلوب للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك للفوز بالكرة الذهبية.

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واحتل المدافع الدولي الهولندي المرتبة الثانية خلف ليونيل ميسي (الفائز بالبالون دور)، بعد موسم مثير ساعد فيه ليفربول على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ولفتت "ميرور" إلى أن بعض التقارير تفيد بأن ماني هدفا لريال مدريد خلال الفترة المقبلة، كما أوضحت أن الملكي قد يعرض 150 مليون جنيه استرليني لضم الدولي السنغالي.

من جانبها قالت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية قبل عدة أيام، إن ماني يرغب في ارتداء قميص ريال مدريد، لافتة إلى أن النادي الإسباني هو الوحيد القادر على استقطاب لاعب ليفربول.

وفي الوقت ذاته، زعمت أن باريس سان جيرمان الفرنسي قد يكون بإمكانه ضم ماني، خاصة مع اهتمام ليفربول بالتعاقد مع كيليان مبابي، إلا أن الصحيفة الفرنسية أشارت إلى أن حلم ماني هو ارتداء قميص ريال مدريد.