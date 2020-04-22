الحضري: الأهلي أشبه ببرشلونة وريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شبه عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر، ناديه الأسبق الأهلي بقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة من حيث نجاح الفريق الأحمر في تحقيق البطولات بشكل مستمر.

وأضاف الحضري من خلال حواره والذي أجراه عبر صحيفة "الرياضية" السعودية :"التعاون السعودي من الأندية الكبيرة، لكن كنت أتمنى اللعب في صفوف الهلال، وليس هناك لاعب لا يحب الاحتراف فيه".

وتابع :"الأهلي والهلال أشبههما ببرشلونة وريال مدريد بالعمل المتواصل وتحقيق البطولات".

وسبق وأن خاض الحضري تجربة في الملاعب السعودية من خلال اللعب في صفوف التعاون وتحديدًا في موسم (2017 - 2018).

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وعن رأيه عن الحارس الأفضل سواء كان هو أو محمد الدعيع أسطورة السعودية، ليرد :"هناك خبراء ونقاد، لست أنا من أسمي، بالنسبة لي حصلت على أفضل حارس في أفريقيا ثلاث مرات، وحققت لقب كأس أمم أفريقيا في أربع مناسبات".

وأكمل :"لم يسبقني حارس آخر حقق نفس الانجازات، ولا أتوقع أن يكون محمد الدعيع حقق مثل ذلك، لكن يبقى بالنسبة لي حب الناس وهذا أهم لقب لي ولمحمد الدعيع أيضًا".

وتحدث الحضري خلال حواره عن موقف الدوريات من العودة وتحديدًا الدوري السعودي :"أتوقع عدم عودة الدوريات في العالم وليس في السعودية فقط، لأن عودة اللاعبين إلى التدريبات ستأخذ وقتًا طويلاً ليس أقل من شهر، من وجهة نظري أرى الوضع سيبقى كما هو عليه، لابد من التفكير في الموسم الجديد".

صاحب الـ47 عامًا كشف عن رأيه حول مسيرته والتي بدأت منذ موسم (1996 - 1997)، قائلاً :"لكل نادٍ مكانة خاصة في قلبي، ولكن يظل النادي الأهلي المصري صاحب الفضل علي وهو الذي قدمني للجماهير والشهرة".

الحضري خاض تجربة كانت الأطول في مسيرته من خلال اللعب في صفوف الأهلي بداية من موسم (1996 - 1997)، قبل أن يرحل إلى سيون السويسري في عام 2008 وتحديدًا عقب تتويج مصر بكأس أمم أفريقيا والتي أقيمت بغانا.