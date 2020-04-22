تقارير: الدفاع الجديدي يدرس تصعيد أزمة أزارو وأحداد للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية، إن نادي الدفاع الحسني الجديدي يدرس تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد ناديي الأهلي والزمالك للحصول على مستحقاته في صفقتي إعارة وليد أزارو وحميد أحداد.

وكان الأهلي قد وافق على إعارة أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كما انتقل أحداد لاعب الزمالك إلى صفوف الرجاء المغربي معارًا لمدة موسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن نادي الدفاع الحسني الجديدي يتجه نحو التصعيد ضد قطبي الكرة المصرية للحصول على مستحقاته المنصوص عليها في عقدي انتقال اللاعبين.

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وبحسب مصدر خاص للصحيفة المغربية، فإن العقد المبرم بين النادي المغربي وقطبي الكرة المصرية، وتحديدا البند الخامس ينص على أحقية استفادة الدفاع الحسني الجديدي من نسبة 20% من عائدات صفقة انتقال اللاعبين المذكورين إلى فريق آخر، طوال فترة تعاقدهما مع ناديهما الأهلي والزمالك.

كما ينص العقد على أن يلتزم الاهلي والزمالك على تحويل النسبة المذكورة في موعد أقصاه 20 يوما من تاريخ إبرام عقد الإعارة وهو الشيء الذي لم يتم لحد الساعة، بحسب المصدر.

كما أشار المصدر إلى أن نادي الدفاع لم يستبعد احتمالية اللجوء إلى الاتحاد الدولي "فيفا" لتقديم شكوى ضد الفريقين المصريين، بعدما استنفذ كل الطرق الودية للحصول على مستحقاته.