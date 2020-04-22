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مدة تجهيز فريق الاتحاد في استئناف الدوري

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قام المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري الأستاذ طلعت يوسف بالكشف عن المدة التي يحتاج إليها الفريق من أجل أن يستعد إلى مباريات الدوري وذلك في حين عودة الأنشطة التي تم توقفها بسبب انتشار فيروس الكورونا في البلاد.

وأكدت طلعت يوسف أن فريقه سيحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع وذلك من أجل تجهيز جميع اللاعبين لمباريات الدوري وهذه المدة هي المدة المعروفة لكل فريق فلا تقل أو تزيد عن ذلك وأكد على ان المباريات المتبقية من الدوري كثيرة بالإضافة إلى لقاءات كأس مصر المتبقية وهذه المباريات تحتاج إلى إعداد كبير كما أنه يوجد ايضاً مباريات ودية.

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