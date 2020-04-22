جلسة حازم إمام مع إدارة نادي الزمالك

قام مصدر موثوق من نادي الزمالك بالكشف عن أن اللاعب حازم إمام لاعب نادي الزمالك يعقد اجتماع مع إدارة النادي والمشرف العام على الكرة من أجل تجديد عقده الذي من المفترض أن ينتهي مع الموسم الآتي بعد أن تلقي وعد من مسئولي نادي الزمالك.

وأكد المصدر أن قرار التجديد جاء على رغبة من المدير الفني لنادي الزمالك الأستاذ باتريس كارتيرون في ظل العمل الذي يقوم اللاعب بتقديمه الفريق، ومن الجدير بالذكر أن التونسي حمدي النقاز كان متواجد في نفس مركز حازم إمام الذي أعلن عن رحليه وفسخ تعاقده مع نادي الزمالك وهذا ما دفع نادي الزمالك للبحث عن لاعب سوبر في هذا المركز.