اخبار الرياضه

جلسة حازم إمام مع إدارة نادي الزمالك

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

قام مصدر موثوق من نادي الزمالك بالكشف عن أن اللاعب حازم إمام لاعب نادي الزمالك يعقد اجتماع مع إدارة النادي والمشرف العام على الكرة من أجل تجديد عقده الذي من المفترض أن ينتهي مع الموسم الآتي بعد أن تلقي وعد من مسئولي نادي الزمالك.

وأكد المصدر أن قرار التجديد جاء على رغبة من المدير الفني لنادي الزمالك الأستاذ باتريس كارتيرون في ظل العمل الذي يقوم اللاعب بتقديمه الفريق، ومن الجدير بالذكر أن التونسي حمدي النقاز كان متواجد في نفس مركز حازم إمام الذي أعلن عن رحليه وفسخ تعاقده مع نادي الزمالك وهذا ما دفع نادي الزمالك للبحث عن لاعب سوبر في هذا المركز.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا