شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي جديد مفاوضات الزمالك ودجلة بشأن محمد عبد العاطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي مسئولو الزمالك صدمة في مفاوضات ضم محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة، حيث طلب مسئولو الأخير من الأول، طلبات أعتبرتها إدارة الأبيض مبالغ فيها، حيث طلب وادي دجلة الحصول علي خدمات عمر السعيد مهاجم الزمالك في صورة بيع نهائي، خاصة ان عمر السعيد ابن وادي دجلة وانتقل للزمالك قادما منه.

كما طلب وادي دجلة ضم إمام عاشور من الزمالك علي سبيل الإعارة لموسم واحد قابل للتجديد، بالإضافة لمبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الناديين، الامر الذي اعتبره مسئولو الزمالك مبالغة كبيرة من إدارة وادي دجلة.

من ناحية أخرى تعمل إدارة الزمالك بقيادة مرتضي منصور علي قدم وساق للدفاع عن حقوق النادي في قضيتي محمود كهربا لاعب الأهلي والتونسي حمدي النقاز في الاتحاد الدولي "فيفا".

ويشرف مرتضي منصور رئيس الزمالك بصفة شخصية علي الملف القانوني في الفيفا لضمان الدفاع عن حقوق الزمالك لدي كهربا والنقاز.

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وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة الزمالك قامت بتغيير هيئة الدفاع عن النادي في قضية تغريم النادي لصالح حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، بدلاً من هيئة الدفاع السابقة، والتي كانت تتولى قضايا النادي الدولية.

كما اكد المصدر أن إدارة الزمالك أضافت أوراق جديدة يستند إليها الزمالك في الطعن الذي تعده الإدارة القانونية الجديدة في قضية حمدي النقاز من أجل دعم موقفه في الأزمة.

أما بالنسبة لقضية محمود كهربا فتم تكليف هيئة الدفاع الجديدة بالملف والذي كان يتولاه احمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق للزمالك والذي تمت اقالته الأسبوع الماضي علي اعقاب صدور حكم لصالح حمدي النقاز ضد الزمالك.