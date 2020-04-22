شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُخفض رواتب مدربى المنتخبات الوطنية بنسبة 25% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية علي تخفيض الرواتب الشهرية بنسبة 25٪ ، في ظل الأزمة القائمة حاليا بسبب تعليق النشاط الرياضي علي خلفية جانحة كورونا .
كما وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي تخفيض راتب حسام البدرى بنسبة 25 % بناء على طلبه لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة.
وعلى نفس الوتيرة، قرر جهاز المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيًا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.
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