تصريحات الثلاثاء: أتوقع إلغاء الدوري.. والأهلي يطلب ضم نجم صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الثلاثاء.
العراقي عن اهتمام الأهلي والزمالك: الاحتراف طموحي
العراقي: أتوقع إلغاء الدوري المصري
لوكاكو: أعراض كورونا ظهرت على 23 لاعبا من إنتر ميلان
ردا على شكوى كاريوس للفيفا.. بشكتاش: لن ندفع رواتب غير مستحقة
ردا على ضم سيرينو.. الأهلي لمصراوي: مجرد استفسار لم يصل للمفاوضات
رضوان جيد يوضح.. هل أخطأ في احتساب هدف بنشرقي ضد الترجي بالأبطال؟
بسيوني يكشف مصير كريم طارق وعمرو جمال مع طلائع الجيش
الخليج 365 يحاور لاعب النجم السابق.. عن استفزازات 2007.. أسباب تجاوز الأهلي وفرصة الـ50%
فرانس فوتبول: نادِ وحيد قادر على إخراج ماني من ليفربول
لاعب الأهلي السابق يتحدث لمصراوي عن.. تخفيض العقود.. وقرار فتحي بالرحيل
طاهر أبو زيد يكشف كواليس حل مجلس حسن حمدي
طاهر أبو زيد: لا خلافات مع الخطيب.. وأدعمه في الانتخابات القادمة في حالة واحدة
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