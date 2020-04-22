شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تُضئ بوابات ولوحات ستاد القاهرة تضامنا مع الدول المتضررة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم وزارة الشباب والرياضة اليوم ، الأربعاء، بإضاءة بوابات استاد القاهرة الدولى واللوحات الالكترونية للاستاد ، تفعيلاً لحملة تحت شعار Save Live & Stay Home بالتنسيق مع هيئة ستاد القاهرة الدولى ، ومن المقرر أن يتم اضاءة البوابات و اللوحات بالوان دول العالم الاشد تضررا من تفشى وباء الكورونا ، تضامنا معهم فى محنتهم ، وكذلك تضامنا مع الاطباء لما يقدمونه من مجهودات كبيرة فى الوقت الحالى ، تأتى حملة الوزارة والاستاد بحضور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة وعدد من قيادات الوزارة .

كان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى التقى مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لبحث آلية التعاون بين كافة المؤسسات الرياضية لدعم ومساندة الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا.

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جاء اللقاء مثمرًا ودار النقاش حول الموقف الراهن وتوقف النشاط الرياضى ودور الأندية الكبيرة فى دعم الدولة وجهودها الواضحة على كافة المستويات للحفاظ على سلامة المواطنين لحين الخروج من الأزمة.

كما ناقش محمود الخطيب مع وزير الشباب والرياضة المساهمة المجتمعية للأندية فى رفع العبء عن العمالة فى المؤسسات الرياضية بشكل خاص وفى المجتمع عامًة فى ظل الظروف الحالية التى تشهد كسادًا اقتصاديًا على مستوى العالم.

واقترح أشرف صبحى إقامة مباراة إفتراضية للأهلى للمساهمة فى الدور المجتمعي، ورحب رئيس النادى بدعم ومساندة كل ما تقوم به الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصًة العمالة اليومية وأنه سوف يدرس الفكرة ويعمل على تنفيذها بعد العرض على مجلس الإدارة، وفى ذات الجلسة أشاد وزير الرياضة بالملف الإنشائى للنادى والذى عرضه محمود الخطيب وتضمن الثورة الإنشائية التى تشهدها فروع الأهلى الثلاثة؛ الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، والتى تأتى بالتزامن مع التطوير الشامل بالقطاع الرياضى فى مختلف اللعبات والأعمار السنية خاصًة وأن البنية التحتية الجديدة كان لها دور كبير فى توسيع قاعدة الممارسة وتوفير معطيات النجاح الذى تحقق خلال الفترة الماضية.