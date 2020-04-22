شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر ضم دونجا في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت لجنة التخطيط بالأهلي مقترح على رينيه فايلرالمدير الفنى للفريق، بالدخول في مفاوضات لضم نبيل عماد دونجا دفندر نادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني لتدعيم وسط الفريق، وذلك على الرغم من إعلان المدرب السويسري عن عدم حاجته لتدعيم هذا المركز في ظل وجود كلاً من عمرو السولية واليو ديانج وحمدي فتحي بالإضافة لاتخاذ قرار بعودة أكرم توفيق لاعب الفريق المعار للجونة.

وترى لجنة التخطيط بالأهلي أن ضم دونجا سيمثل إضافة للفريق، خاصة وأنه في حالة عدم ضمه من الممكن أن ينتقل للغريم التقليدي الزمالك وبالتالي سيمثل إضافة كبيرة للفريق الأبيض على المستوى الفني، مؤكدين للخواجة أن دونجا لازال صغير السن ولديه الكثير ليقدمه للأهلي.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).