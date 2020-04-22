شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الاستعانة بـ"سيسيه" للصفقات التبادلية .. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس نادي الزمالك ضم الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق والمعار الموسم الحالي الي الاتحاد السكندري، ضمن الصفقات التبادلية التي ينوى الزمالك ابرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق استعدادا للموسم القادم.

ويرغب مسئولو الزمالك في استغلال تألق سيسيه وتلقيه عروض قوية للانتقال اليها في الموسم المقبل، للدخول في صفقات تبادلية لكن مع أندية كبري مثل بيراميدز الذي يرغب الزمالك في التعاقد مع أكثر من لاعب بصفوفه.

من ناحية اخري انهي مسئولو الزملك اتفاقهم مع حازم امام ظهير أيمن الفريق علي تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين حيث ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

Advertisements

واكد مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي اتفقت مع حازم امام علي التجديد لموسمين مقبلين ، ورفض اللاعب وضع أي طلبات مالية مؤكدا لمسئولي الزمالك انه سيوقع علي بياض لثقته في ان إدارة النادي ستمنحه قيمته داخل الفريق بما يتماشي مع خبراته وما قدمه للفريق.

في نفس السياق أكد طارق يحيي نجم الزمالك السابق ، أن حازم إمام قائد الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء سيجدد تعاقده خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما أكد عليه رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، وذلك خلال برنامجه عبر شاشة الزمالك: "مرتضى منصور كلمته قرار وهو أكد هنا أن حازم إمام سيجدد تعاقده وهو عودنا على كدة لما يقول حاجة بتتنفذ، مؤكدًا أن حازم إمام تحمل المسئولية بعد هروب النقاز، ولعب وهو مصاب وجماهير الزمالك لا يمكن أن تنسى جهود أى مضحى.