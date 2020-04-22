شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يربط الموافقة على رحيل حسام حسن بضم مهاجم أفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة الموافقة على رحيل حسام حسن مهاجم الفريق الأول لأحد ناديي الأهلى أو الزمالك إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع تعويض غياب اللاعب .

ويعد حسام حسن من أهم الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها حمادة صدقى فى مركز المهاجم بالإضافة لصلاح محسن الذى تعاقد معه النادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية .

واكد حمادة صدقى أن حسام حسن من المهاجمين المميزين وأنه لن يتنازل عنه إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع أن يكون تعويضا على غياب اللاعب .

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كان مسئولو الأهلى والزمالك فتحوا خط اتصال ساخن من فرج عامر رئيس نادى سموحه من أجل معرفة طلباته المادية للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

يدرس مسئولو سموحة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بمواصفات خاصة لزيادة المنافسة بين الحراس الثلاثة .

ويرغب أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحه فى التعاقد مع حارس مرمى جديد للفريق السكندرى لزيادة المنافسة بين الحراس الثلاثة المتواجدين حاليا وهم على الترتيب الهانى سليمان وعمر صلاح والحارس الشاب حسين تيمور .

ورغم حالة التوهج الكروى التى يعيشها الهانى سليمان فى الموسم الحالى منذ انتقاله فى بداية الموسم قادما من الإتحاد السكندرى إلا أن كبر سنه ووصوله إلى 36 عاما ، بالإضافة لقلة خبرة الثنائى الأخر عمر صلاح القادم من الزمالك وحسين تيمور أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى جعلت الإدارة تفكر فى الإستعانة بحارس مرمى اخر .