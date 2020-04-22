شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يعود للصورة لتدعيم مركز صانع الألعاب بالاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة الحالى والزمالك السابق حسابات الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف من جديد لتدعيم مركز صانع الألعاب بعد التأكد من رحيل أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق بنهاية إعارته إلى ناديه الزمالك بعد تألقه بشكل ملحوظ مع زعيم الثغر فى بطولتى الدورى والبطولة العربية ومساهمته فى إحراز العديد من الأهداف المؤثرة بالإضافة لصناعة العديد من الأهداف أيضا .

كان طلعت يوسف حاول خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية استقطاب محمد أبراهيم نظرا لقناعته الكبيرة بمستواه إلا أن تمسك مسئولى المقاصة باللاعب أدى لفشل الصفقة بالرغم من ترحاب اللاعب الشديد بالرحيل لسيد البلد أملا فى المشاركة وقتها خاصة وأنه كان بعيد عن اللعب مع الفريق الفيومى .

من ناحية أخرى يبحث مجلس إدارة الاتحاد السكندرى تدعيم دفاعات الفريق بلاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل الحاجة الماسة لمدافعين.

Advertisements

ويراقب الجهاز الفنى خلال فترة التوقف الحالية عدد من اللاعبين بأندية الدورى الممتاز، بالإضافة لأندية القسم الثانى تحسبا للاستعانة بأحدهم طبقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف.

وقد استقر الجهاز الفنى على رحيل المالى ويلسون اكاكبو مدافع الفريق بنهاية الموسم الجارى، مع الاعتماد على السورى فى منطقة وسط الملعب، وأصبح لا يتبقى سوى الثلاثى إسلام جمال ومحمود رزق ومحمد أنور.