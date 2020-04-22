حسن شحاتة يفضل أبو تريكة على عبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن الجيل الذي كان يدربه كان به بعض اللاعبين يتفوقون على لاعبين متواجدين حاليا بمنتخب مصر، مشيرا إلى أنه كان يميل إلى الكرة الجميلة ودائما ما كان ينصح اللاعبين بذلك.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:" أبو تريكة في فترة تواجدي مع المنتخب كان الأفضل في مركزه كصانع ألعاب".

وأضاف، أن خلال لعب أبو تريكة مع منتخب مصر كان يتواجد أيضا عبد الله السعيد وبالفعل استدعي للمنتخب عدة مرات لكنه لم يظهر وقتها بالشكل القوى".

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وأوضح، أن عبد الله السعيد تواجد معه أكثر من مرتين في المنتخب لكنه لم يظهر بشكل قوي على عكس ابو تريكة في تلك التوقيت.

وتابع:" عبد الله السعيد كان يتميز في بعض الأشياء، لكن محمد أبو تريكة كان يتميز عنه في كل شيء كبناء هجمات وتهديف وكافة الأمور التي تساعد الفريق لتحقيق الفوز".

وأشار إلى أن محمد شوقي لاعب الأهلي والمنتخب السابق أيضا أفضل من طارق حامد لاعب الزمالك في مركز وسط الملعب، لانه كان يتميز بلعب الكرة الجميلة وأيضا يدافع بشكل قوي ويسدد عن بعد ويحرز بعض الأهداف".

وأتم:" طارق حامد لاعب فدائي وأبلغته بضرورة تطوير أدائه والتسديد على المرمى وعدم التركيز فقط على اللعب القوي".