اتحاد الكرة: عبد الله السعيد يحق له الطعن على قرار الفيفا ضد الأهلي

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، من حقه الطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، برفض شكوى الأهلي ضد اللاعب.
قال المصدر، إن عبد الله منحقه الاستئناف على القرار أمام المحكمة الرياضية "كاس"، إذا كان لا يكتفي بقرار الفيفا أو يرغب في مزيد من التصعيد.
كان الأهلي اشتكى اللاعب للفيفا بسبب رحيله عن أهلي جدة إلى بيراميدز وهو ناد داخل مصر والعقد الثلاثي بين الأطراف الثلاثة يتضمن بندًا يمنع بيع أو إعارة اللاعب لناد داخل مصر لمدة 3 مواسم إلا أن عبد الله السعيد فسخ عقده ثم انضم إلى بيراميدز.
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