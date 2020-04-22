اتحاد الكرة يُفجر مفاجأة بشأن أزمة الأهلي وعبد الله السعيد

فجر مسئولو اتحاد الكرة، مفاجأة بشأن أزمة الأهلي مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، بعدما رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، نظر شكوى الأحمر ضد اللاعب.

وأكد مسئولو الجبلاية، أن الأهلي لم يخطر اتحاد الكرة بتلقيه خطاب من الفيفا في ديسمبر الماضي يُفيد بأن الفيفا لا دخل له بالشكوى لأنها شأن داخلي.

تابع مسئولو الجبلاية أن الأهلي أرفق هذا الخطاب في الشكوى الثانية التي أرسلها لاتحاد الكرة ضد اللاعب منذ أيام قليلة.

وشدد مسئولو اتحاد الكرة على أن هناك دراسة متأنية للموقف ومدى إمكانية تدخل الاتحاد من عدمه.