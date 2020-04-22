اتحاد الكرة لـ "الفيفا": "السيرفر" منعنا من المشاركة في بطولة العالم للبلايستيشن

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن نص خطاب الجبلاية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بشأن الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة العالم للبلايستيشن

التي انطلقت أمس الثلاثاء.

وقال المصدر: "ذكرنا في خطاب الاعتذار، أن السيرفر الخاص بعمل اللعبة أونلاين

بطيء جدًا في مصر، ولا يمكننا المشاركة في هذه الحالة".

وتابع: "ندرس مطالبة الفيفا، بإعداد سيرفر خاص بنا للمشاركة في البطولات، استغلالًا لوجود قسم مستحدث في الفيفا خاص بالألعاب الإلكترونية".