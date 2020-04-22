كشف مصدر باتحاد الكرة، عن نص خطاب الجبلاية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بشأن الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة العالم للبلايستيشنالتي انطلقت أمس الثلاثاء.
وقال المصدر: "ذكرنا في خطاب الاعتذار، أن السيرفر الخاص بعمل اللعبة أونلاينبطيء جدًا في مصر، ولا يمكننا المشاركة في هذه الحالة".
وتابع: "ندرس مطالبة الفيفا، بإعداد سيرفر خاص بنا للمشاركة في البطولات، استغلالًا لوجود قسم مستحدث في الفيفا خاص بالألعاب الإلكترونية".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة لـ "الفيفا": "السيرفر" منعنا من المشاركة في بطولة العالم للبلايستيشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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