الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يُخفض راتبه بسبب كورونا

قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تخفيض راتبه هو ومعاونيه، بنسبة 25%، بسبب توقف النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا. وتأتي هذه المبادرة من شوقي غريب تقديرًا للظروف الحالية التي تمر بها الرياضة المصرية والبلاد بشكل عام خاصة وأن جميع موارد الاتحاد توقفت بسبب تعليق النشاط. والبلاد بشكل عام خاصة وأن جميع موارد الاتحاد توقفت بسبب تعليق النشاط. كان شوقي غريب أعلن تكفله بمصاريف 600 أسرة من المتضررين جراء توقف العمل في العديد من القطاعات.

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