الأهلي يوافق على المشاركة في دوري البلايستيشن

حصل اتحاد الكرة على موافقة مبدئية من الأهلي للمشاركة في الدوري المصري البلايستيشن الذي يدرس اتحاد الكرة جديا تطبيقه الفترة المقبلة. وفاتح مسؤولو اتحاد الكرة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأمر حيث تواصل معهم لابلاغهم باعتذار احمد الشيخ لاعب الفريق عن عدم المشاركة في البطولة. وكان اتحاد الكرة اعتذر عن عدم خوض البطولة لوجود إسرائيل وتركيا مع منتخب مصر في مجموعة واحدة. وفاتح مسؤولو اتحاد الكرة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأمر حيث تواصل معهم لابلاغهم باعتذار احمد الشيخ لاعب الفريق عن عدم المشاركة في البطولة. وكان اتحاد الكرة اعتذر عن عدم خوض البطولة لوجود إسرائيل وتركيا مع منتخب مصر في مجموعة واحدة.

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