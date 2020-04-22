شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس ضم رزاق سيسيه ضمن الصفقات التبادلية في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس نادي الزمالك ضم الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق والمعار الموسم الحالي الي الاتحاد السكندري، ضمن الصفقات التبادلية التي ينوى الزمالك ابرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق استعدادا للموسم القادم.

ويرغب مسئولو الزمالك في استغلال تألق سيسيه وتلقيه عروض قوية للانتقال اليها في الموسم المقبل، للدخول في صفقات تبادلية مع أندية كبري مثل بيراميدز الذي يرغب الزمالك في التعاقد مع أكثر من لاعب بصفوفه.

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من ناحية اخري انهي مسئولو الزملك اتفاقهم مع حازم امام ظهير أيمن الفريق علي تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين حيث ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

واكد مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي اتفقت مع حازم امام علي التجديد لموسمين مقبلين ، ورفض اللاعب وضع أي طلبات مالية مؤكدا لمسئولي الزمالك انه سيوقع علي بياض لثقته في ان إدارة النادي ستمنحه قيمته داخل الفريق بما يتماشي مع خبراته وما قدمه للفريق.