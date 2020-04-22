حمدالله يغادر إلى المغرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

غادر نجم النصر السعودي وهداف الدوري عبد الرزاق حمد الله إلى بلاده على متن طائرة خاصة نقلته بجانب مجموعة من اللاعبين المغاربة الموجودين في المملكة.

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يذكر أن حمد الله يتصدر اللاعبين المغاربة البالغ عددهم 11 لاعباً في الدوري السعودي من حيث الأجر السنوي بواقع 7 ملايين يورو سنوياً،يليه مواطنه نور الدين أمرابط الذي يلعب بجانبه في النصر ب 6 ملايين يورو.

من جهة أخرى،أجلت جامعة الملك سعود في الرياض موعد فتح مظاريف مناقصة تأجير ملعبها الكروي حتى السابع من يونيو/‏ حزيران المقبل بدلاً من 27 إبريل/‏ نيسان الجاري، حتى تتمكن الجهات المهتمة بالاستثمار ترتيب ملفاتها.

وبينما يحتل موضوع الملعب الذي يستأجره فريق الهلال حتى نهاية سبتمبر/‏ أيلول المقبل مساحة واسعة من النقاش هذه الأيام،تؤكد مصادر مطلعة أن المنافسة على كسب الملعب محصورة بين قطبي العاصمة النصر والهلال، إما بالدخول المباشر أو عن طريق إحدى شركات الاستثمار.