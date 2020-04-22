شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يغادر إلى المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
غادر نجم النصر السعودي وهداف الدوري عبد الرزاق حمد الله إلى بلاده على متن طائرة خاصة نقلته بجانب مجموعة من اللاعبين المغاربة الموجودين في المملكة.
يذكر أن حمد الله يتصدر اللاعبين المغاربة البالغ عددهم 11 لاعباً في الدوري السعودي من حيث الأجر السنوي بواقع 7 ملايين يورو سنوياً،يليه مواطنه نور الدين أمرابط الذي يلعب بجانبه في النصر ب 6 ملايين يورو.
من جهة أخرى،أجلت جامعة الملك سعود في الرياض موعد فتح مظاريف مناقصة تأجير ملعبها الكروي حتى السابع من يونيو/ حزيران المقبل بدلاً من 27 إبريل/ نيسان الجاري، حتى تتمكن الجهات المهتمة بالاستثمار ترتيب ملفاتها.
وبينما يحتل موضوع الملعب الذي يستأجره فريق الهلال حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل مساحة واسعة من النقاش هذه الأيام،تؤكد مصادر مطلعة أن المنافسة على كسب الملعب محصورة بين قطبي العاصمة النصر والهلال، إما بالدخول المباشر أو عن طريق إحدى شركات الاستثمار.
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