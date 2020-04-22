فكتوريا تخسر قضية وتثير الانتقادات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت فكتوريا زوجة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، دعوى قانونية في أستراليا على شركة في سيدني تحمل اسم «في بي سكينلاب»، بدعوى تشابه الماركة التجارية مع ماركتها «في بي» لمنتجات العناية بالبشرة والتجميل وطالبت بتعويض مالي لأن الشركة الأسترالية أرادت عن عمد «تضليل المستهلكين» لكن المحكمة رفضت.

ولم تسلم فكتوريا مؤخراً من الانتقادات بعدما فرضت بطالة جزئية على العاملين في شركتها «ماي فير شوب» للأزياء وطالبت الحكومة بدعم أجورهم بنسبة 80 في المئة على أن تتكفل هي بالـ20 المتبقية، وأكد متحدث باسم فكتوريا على أن هذا الإجراء سيستمر شهرين على أبعد تقدير، وانتقدت وسائل الإعلام البريطانية تصرف فكتوريا خصوصاً أنه جاء بعد أسبوعين من إعلان شراء آل بيكهام شقة بينتهاوس بـ17 مليون استرليني في ميامي لتكون إضافة لممتلكات العائلة (منزل في هولاند بارك غرب لندن بسعر 25 مليون استرليني ومزرعة في كوتسود بسعر 6 ملايين حيث تمضي العائلة فترة الحجر المنزلي).