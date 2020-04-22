شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو: تلقيت عرض من ليل الفرنسى وجوزيه وراء رحيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفي عفروتو لاعب الأهلي السابق انه تلقي عرض من ليل الفرنسي اثناء فترة تواجده في الأهلي الا ان الإدارة الحمراء وقتها رفضت رحيله وتمسكت بوجوده.

وقال مصطفي عفروتو في تصريحات خاصة لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير انه عقب تألقه مع الأهلي ومنتخب مصر للشباب تلقي عدة عروض من اندية أوروبية ابرزها ليل الفرنسي الا ان إدارة الأهلي رفضت رحيله وقتها.

وأضاف عفروتو ان البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي اتخذ قرار رحيله من الأهلي فور توليه مهمة تدريب الفريق في الولاية الثانية، دون ان ينظر لمستواه في الملعب.

من ناحية اخري كشف الإعلامي احمد شوبير عن جاهزية 8 ملاعب في القاهرة لاستقبال مباريات الدوري في حالة عودته عقب توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال احمد شوبير في تصريحات عبر برنامج ملعب اون تايم: اقتراح السويسري فايلر المدير الفني للأهلي بان تقيم الفرق في منتجعات ومدن رياضية هو الذي يتم تطبيقه في العالم حاليا، مشددا علي ان القاهرة تضم 8 ملاعب مؤهلة لاستضافة مباريات الدوري كما ان هناك مدن شبابية ورياضية في مصر جاهزة لمثل هذه الظروف.

Advertisements

كما اكد احمد شوبير ان نظام مسابقات القسمين الثاني والثالث متروك لدراسة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

في سياق مختلف نشرت الصفحة الرسمية للاعلامي احمد شوبير تقريرا أعدته مجلة ورلد سوكر البريطانية عام 91 عن مشاركة احمد شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 90 وفشل احترافه وقتها في الدوري الإنجليزي.

وكتب احمد شوبير عبر صفحته : تقرير مجلة World Soccer البريطانية عن كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد شوبير في أكتوبر 1991 وبعد تألق شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا وتألقه مع النادي الأهلي والحصول على العديد من البطولات ، المجلة تكتب تقرير عن مسيرة شوبير مع منتخب مصر والنادي الأهلي ، وقصة إحترافه في أكبر الأندية الأوروبية نادي إيفرتون الإنجليزي وتعثر الإنتقال بسبب عدم حصول شوبير على تصريح العمل ، ووصفت المجلة أن أحمد شوبير من أعظم حراس المرمى في القارة.

من ناحية أخرى كشف مصدر مقرب من أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق عن قيام الأخير بوضع الرتوش النهائية علي قائمته الانتخابية التي ينوي خوض بها انتخابات اتحاد الكرة المقبلة علي مقعد الرئيس.

وكان شوبير قد أعلن من قبل عن خوضه انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس، مشيرًا إلى أنه كان أخذ عهدًا على نفسه بعدم الترشح حال نزول هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة.