شكرا لقرائتكم حسن شحاتة: أؤيد التوقف بسبب كورونا وطولان ويوسف افضل المدربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن الظروف الحالية لا تساعد على عودة النشاط أو التجماعات بشكل عام.
وأضاف شحاته في تصريحات تلفزيونية :" السلامة العامة أهم من اي شيئ خلال الفترة الجارية لعبور هذه الكبوة".
و عن المدربين الابرز في مصر قال : حلمي طولان وطلعت يوسف.
وشدد على أنه يؤيد توقف النشاط الرياضي لحين الانتهاء من ازمة كورونا حرصا على سلامة الجميع.
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