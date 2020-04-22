شكرا لقرائتكم حسن شحاتة: أؤيد التوقف بسبب كورونا وطولان ويوسف افضل المدربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن الظروف الحالية لا تساعد على عودة النشاط أو التجماعات بشكل عام.

وأضاف شحاته في تصريحات تلفزيونية :" السلامة العامة أهم من اي شيئ خلال الفترة الجارية لعبور هذه الكبوة".

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و عن المدربين الابرز في مصر قال : حلمي طولان وطلعت يوسف.

وشدد على أنه يؤيد توقف النشاط الرياضي لحين الانتهاء من ازمة كورونا حرصا على سلامة الجميع.