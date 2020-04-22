شكرا لقرائتكم وينفرد شايفر يكشف كواليس مفاوضات الأهلي معه مرتين ومفاجأة الزمالك القديمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الألماني وينفرد شايفر، المدير الفني لفريق بني ياس الإماراتي: "تلقيت عرضاً لتدريب النادي الأهلي قبل 15 عاماً لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح في ذلك الوقت".

أضاف وينفريد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: ومنذ سنوات تلقيت عرضاً وكنت وقتها مدربا في جامايكا في الفترة بين 2013 – 2016.

وقال وينفريد لعب قبل سابق مع النادي الذي كنت ألعب له في ألمانيا بالقاهرة وأعشق الإسكندرية وكانت لدي رغبة شديدة في القدوم الى مصر لتدريب الأهلي لكن المفاوضات أيضاً لم يكتب لها النجاح أيضاً".

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تابع المدرب الألماني الشهير: تفاجئت عندما علمت بترتيب الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز (المركز الرابع) وأعلم ان الأهلي رقم واحد، ولا أخفي حزني لتراجع القلعة البيضاء في البطولة المحلية.

وأكد وينفريد شايفر: حرصت أيضا على متابعة كأس الأمم الإفريقية في مصر، لكن لم يؤد المنتخب المصري بصورة جيدة حيث كان يجب أن يفوز بالبطولة لكنه ودعها مبكرا.