شكرا لقرائتكم عمرو بركات يعترض على الأهلي بسبب صفقة ياسر إبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمرو بركات، لاعب الجونة، أن الفريق سيساعد على عودته لمستواه.
وأضاف بركات في تصريحات تلفزيوينة : "الجونة نادي احترافي وسيساعدني على العودة لمستوايا المعتاد".
وأستكمل: "لم أحصل على الفرصة الكاملة مع الأهلي رغم انني قدمت اداء جيد، كنت اتمنى التواجد بشكل اكبر مع الفريق".
وواصل بركات : "كنت اتحدث مع البدري على عدم المشاركة وكان يعدني ولكن الأمر لم يكن، أخر فترة دي الأمور لم تكن جيدة نهائيا".
وتابع: "الأهلي أدخلني في صفقة ياسر ابراهيم بطريقة غير لائقة، والوضع في سموحة كان صعبة جدا والفريق لم يساعدنا على التألق".
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