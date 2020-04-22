شكرا لقرائتكم حسن شحاته: محمد صلاح اضافة قوية للجيل الذهبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن أيمن يونس هو من اقترح خوص مباراة الجزائر الفاصلة في السودان، كنت اريدها أن تقام في الإمارات ولكن تم الرفض نظرا لأنها دولة غير افريقية.

وأضاف شحاته في تصريحات تلفزيوينة :" محمد صلاح يمثل اضافة قوية في حال تواجده معانا، مؤكدا أنه كان يعمل على العدل بين اللاعبين وهذا سبب ما وصل له من انجازات.

وواصل شحاتة أن جميع اللاعبين في ذلك الوقت ملتزمين ولكن هناك لاعبين كانوا خارج النطاق ولكن ليس على الجانب الاخلاقي أو الفني مثل عصام الحضري كان يرفض دائما الجلوس على دكة البدلاء.

واستكمل أن مصر لا تعاني من أزمة في مركز حراسة المرمى لانه يمتلك العديد من الحراس المميزين مثل محمد وأحمد الشناوي وأبوجبل و المهدي سليمان.

وأثني حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب المصري، على المستوى الذي ظهر عليه منتخبنا الوطني ببطولة كأس القارات 2009 وخاصة أمام البرازيل.

وقال شحاته في تصريحات تلفزيونية : "كنت أطالب اللاعبين بتقديم كرة مميزة وجميله بكأس القارات لاسعاد الجمهور، وبالفعل نفذوا التعليمات وظهروا بشكل مميز امام البرازيل بكأس القارات.

وبررعدم صعود مصر لكأس العالم 2010 قائلا : "كنا متأهلين ولكن اتضحك علينا، تساوينا مع الجزائر في عدد النقاط ولكن كنا نتفوق عليهم بهدف، فكيف لنا أن نخوض مباراة فاصلة معهم؟!

وأضاف عن المباراة الفاصلة: كنت أرغب في مواجهة الجزائر بالامارات ولكن الكاف رفض لانها دولة أسيوية.

قال حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن الظروف الحالية لا تساعد على عودة النشاط أو التجماعات بشكل عام.

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وأضاف شحاته في تصريحات تلفزيونية :" السلامة العامة أهم من اي شيئ خلال الفترة الجارية لعبور هذه الكبوة".

و عن المدربين الابرز في مصر قال : حلمي طولان وطلعت يوسف.

وشدد على أنه يؤيد توقف النشاط الرياضي لحين الانتهاء من ازمة كورونا حرصا على سلامة الجميع.

وأنهى حديثه قائلا : تعلمت من محمود الجوهري وعبده صالح الوحش في مجال التدريب .