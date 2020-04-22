شكرا لقرائتكم حسن شحاتة يكشف سر التألق أمام البرازيل والاخفاق أمام الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثني حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب المصري، على المستوى الذي ظهر عليه منتخبنا الوطني ببطولة كأس القارات 2009 وخاصة أمام البرازيل.

وقال شحاته في تصريحات تلفزيونية : "كنت أطالب اللاعبين بتقديم كرة مميزة وجميله بكأس القارات لاسعاد الجمهور، وبالفعل نفذوا التعليمات وظهروا بشكل مميز امام البرازيل بكأس القارات.

وبررعدم صعود مصر لكأس العالم 2010 قائلا : "كنا متأهلين ولكن اتضحك علينا، تساوينا مع الجزائر في عدد النقاط ولكن كنا نتفوق عليهم بهدف، فكيف لنا أن نخوض مباراة فاصلة معهم؟!

وأضاف عن المباراة الفاصلة: كنت أرغب في مواجهة الجزائر بالامارات ولكن الكاف رفض لانها دولة أسيوية.

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قال حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن الظروف الحالية لا تساعد على عودة النشاط أو التجماعات بشكل عام.

وأضاف شحاته في تصريحات تلفزيونية :" السلامة العامة أهم من اي شيئ خلال الفترة الجارية لعبور هذه الكبوة".

و عن المدربين الابرز في مصر قال : حلمي طولان وطلعت يوسف.

وشدد على أنه يؤيد توقف النشاط الرياضي لحين الانتهاء من ازمة كورونا حرصا على سلامة الجميع.

وأنهى حديثه قائلا : تعلمت من محمود الجوهري وعبده صالح الوحش في مجال التدريب .