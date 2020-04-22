شكرا لقرائتكم تاكيس جونياس: لن أدرب في مصر إلا الأندية صاحبة الطموح والقدرة على المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، نه لن يقبل العمل في مصر إلا لنادي لديه طموح وقدرة على تحقيق المنافسة.

وأضاف تاكيس في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الثلاثاء، :"لن أعمل في مصر إلا مع نادي كبير ينافس على الدوري، والأمثلة واضحة، إما الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز".

وتابع:"يمكن أيضاً تدريب أندية طامحة للدخول بين الكبار أمثال الانتاج الحربي ومصر للمقاصة، أنا مستعد لقيادة مثل هذه الفرق ولا أريد الرحيل عن الدوري المصري".

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وقاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر في 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.

في سياق متصل تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق تجربة الليجا الإسبانية، في الدوري المصري بداية من الموسم الجديد، بحيث يتم إنشاء رابطة دوري محترفين على طريقة رابطة لاعبي كرة القدم الاسبانية، على أن يكون للرابطة نفس صلاحيات الرابطة الإسبانية كما تقوم بتوزيع عائد البث الفضائي على أندية الدوري الممتاز بنفس طريقة الليجا.

وأخفقت أندية الدوري المصري في إيجاد وسيلة آمنة لتقليص رواتب اللاعبين أو المدربين الأجانب بعد تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم منذ منتصف شهر مارس الماضي.