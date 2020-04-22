شاهد .. "تشكيل عصابي" يضم كهربا وصلاح أمين وأمح على "انستجرام"

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جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد المنعم " كهربا " صانع العاب فريق الاهلى صورة برفقة المشجع الأهلاوي الشهير أمح وصلاح أمين مهاجم فريق مصر المقاصة عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام وظهر الثلاثي في الصورة وكأنه يرتدي "زي" أحد العصابات .

2ce8af63-94c9-4df0-86ab-523407217411 ويتغلب كهربا على ملل حظر كورونا بعدة أنشطة، وأبرزها التيك التوك والفيديو لايف مع أصدقائه ولعب الطاولة، فضلا عن التدريبات الصباحية بالجرى.

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