شكرا لقرائتكم تاكيس جونياس: أفضل الاستحواذ على الكرة ومقتنع بأن الهجوم خير وسيلة للدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، أن فلسفته في اللعب كلما استحوذت على الكرة وضغطت على المنافس لن تقبل أهداف أكثر في تلك الفترة، فاللعب بنظرية خير وسيلة للدفاع هي الهجوم هي سلاحه في الملعب.

وأضاف تاكيس في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الثلاثاء، :"سعيد بردود فعل الناس حول طريقه لعبه ولكن كان هناك بعض الأخطاء في الملعب التي حاول تصحيحها ولكنه فشل في ذلك لأسباب عديدة رافضا الكشف عنها احتراما للاعبي وادي دجلة".

وختم أن طريقة تدريبه واحدة في كافة الفرق التي تولى تدريبها خلال الفترة الماضية، ولم يعمل على تغييرها نهائيا طوال مسيرته التدريبية، موضحا أن تلك هي الطريقة التي يحب مشاهدة المباريات بها ومشاهدة فريقه بها

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وقاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر في 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.

في سياق متصل تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق تجربة الليجا الإسبانية، في الدوري المصري بداية من الموسم الجديد، بحيث يتم إنشاء رابطة دوري محترفين على طريقة رابطة لاعبي كرة القدم الاسبانية، على أن يكون للرابطة نفس صلاحيات الرابطة الإسبانية كما تقوم بتوزيع عائد البث الفضائي على أندية الدوري الممتاز بنفس طريقة الليجا.

وأخفقت أندية الدوري المصري في إيجاد وسيلة آمنة لتقليص رواتب اللاعبين أو المدربين الأجانب بعد تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم منذ منتصف شهر مارس الماضي.