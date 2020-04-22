شكرا لقرائتكم تاكيس جونياس: طريقتي مع دجلة تشبه مانشستر سيتي وبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، ان اداء فريقه يشبه نفس طريقة لعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضاف تاكيس في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الثلاثاء، انه يلعب بطريقة لعب معينة تشبه طريقة برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي وأنه كان يؤدي مباريات جيدة لكن النتائج لم تكن جيدة ولكن مع نهاية الدوري كان سيكون للفريق شان اخر وفي مركز جيد.

وأكد جونياس انه تلقي العديد من العروض عقب رحيله من دجلة من المغرب واليونان ولكنه يفضل البقاء في مصر وتدريب احدي الفرق ، وأكد المدير الفني الأسبق لدجلة انه سعيد بالتواجد في مصر حاليا رغم انتشار فيروس كورونا في دول العالم وان هناك وقت متاح للخروج والسير في الطرقات واداء بعض التدريبات عكس اليونان التي تفرض حظر تام .

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وختم جونيس ان الدوري المصري يضم فرق جيدة مثل الاهلي والزمالك و بيراميدز وجميعها قادرة علي التتويج بالدوري والألقاب .٠

وقاد جونياس دجلة خلال 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر في 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.

في سياق متصل تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق تجربة الليجا الإسبانية، في الدوري المصري بداية من الموسم الجديد، بحيث يتم إنشاء رابطة دوري محترفين على طريقة رابطة لاعبي كرة القدم الاسبانية، على أن يكون للرابطة نفس صلاحيات الرابطة الإسبانية كما تقوم بتوزيع عائد البث الفضائي على أندية الدوري الممتاز بنفس طريقة الليجا.

وأخفقت أندية الدوري المصري في إيجاد وسيلة آمنة لتقليص رواتب اللاعبين أو المدربين الأجانب بعد تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم منذ منتصف شهر مارس الماضي.