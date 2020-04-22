«الشارقة الرياضي» يواصل العمليات الإنشائية في الأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتابع مجلس الشارقة الرياضي العمليات الإنشائية والتطوير والصيانة في أندية الإمارة الباسمة، والتي تشرف عليها دائرة الأشغال العامة بالشارقة، خلال فترة توقف الأنشطة والتجمعات الرياضية، بسبب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ضمن جهود المجلس لتجهيز الأندية على أعلى درجة من الكفاءة في البنى التحتية والخدمات، بما يواكب أهداف المجلس وتطلعاته في تميز أندية الإمارة من كل النواحي.

وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن هذه العمليات ذات أهمية كبيرة في الأندية للمحافظة على البنى التحتية والاستمرار في تطويرها بما يتناسب مع التطلعات المستقبلية والدخول في مختلف المنافسات والبطولات، وهي ترجمة للدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للرياضة والرياضيين وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات لهم.

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وأضاف: «تتابع إدارة الخدمات المساندة بالمجلس من خلال قسم متابعة المنشآت الرياضية بشكل مباشر على جميع المنشآت والخدمات بالأندية ومن ضمنها إنشاء مبنى سكني للعمال والموظفين بنادي مليحة، تحت إشراف دائرة الأشغال العامة، كما تم إصدار أمر مباشرة أعمال الصيانة المختلفة لأندية السيارات القديمة ومليحة والذيد والحمرية والشارقة للفروسية والسباق ليتم بدء الأعمال قريباً فيها بناء على الجدول الزمني المعتمد مع دائرة الأشغال، وبالنسبة لنادي خورفكان الرياضي فقد انتهت أعمال المرحلة الأولى والثانية وجار العمل على أعمال المرحلة الثالثة التي تتضمن مبنى إدارياً وأعمال شبكة تصريف مياه الأمطار والطرق الداخلية والمواقف».

من جانبه، أوضح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة بصدد البدء بأعمال الصيانة الشاملة لمجموعة منشآت وأندية رياضية، ونوّه بالأهمية الاستراتيجية للصيانة الشاملة لهذه المرافق بطريقة مخططة ومنهجية من أجل ضمان وسلامة هيكل المباني والحفاظ على كفاءة أداء الأجهزة والمعدات.