نجاح دورة المستوى الثالث لبناء الأجسام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام في دبي دورة المستوى الثالث لصقل مدربي رياضة بناء الأجسام على المستوى العربي، وكانت المرة الأولى التي تنظم فيها الأكاديمية دورة صقل عن بُعد لكافة المنتسبين لها من مدربين وإداريين ولاعبين، وذلك امتثالاً للتوجيهات العامة للدولة الداعية للتباعد المجتمعي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وضماناً لسلامة جميع المشاركين.

شارك في الدورة 18 مدرباً ولاعباً من داخل وخارج الدولة أدارها العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية من مقر الأكاديمية في دبي، بحضور المحاضر الدولي وليد عبدالكريم وكافة مسؤولي الأكاديمية، فيما تواصل جميع المشاركين في الدورة عبر وسائل التواصل الاجتماعية عبر الإنترنت.

وتناول المحاضر كافة الأسس الخاصة بعلم التدريب وكيفية الوصول بأبطال اللعبة إلى المستوى الأفضل قبل المشاركات الرسمية والعديد من الأمور المهمة التي يتضمنها برنامج الحصول على الماجستير من الاتحاد الدولي.