«يويفا» يوصي باستكمال البطولات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، (يويفا)، «توصية صلبة» من أجل استكمال المسابقات المحلية في البطولات القارية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد القاري في بيان، أمس الثلاثاء «ثمة توصية قوية لإنهاء بطولات الدرجة الأولى ومسابقات الكأس المحلية»، بعدما توقف النشاط الكروي في القارة العجوز منذ منتصف مارس/‏ آذار بسبب تفشي وباء (كوفيد-19).