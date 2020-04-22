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شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد الخاص يتحدى المعوقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستكمل مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي برامجها لتتحدى كافة المعوقات المرتبطة بالوضع الطارئ لتقوم باستحداث حلول مبتكرة لتفعيل كافة برامجها الرياضية والمجتمعية الأخرى؛ حيث بدأت منذ الأسبوع الماضي سلسلة جديدة من المحاضرات وورش العمل للمدربين والإداريين في عدد من المواضيع الرياضية المهمة المتعلقة بالأولمبياد الخاص.
وتنوعت مواضيع الورش الافتراضية حول مبادئ تعليم وتدريب السباحة الخاصة بمدربي الأولمبياد الخاص، إضافة إلى مواضيع تخص تنظيم الفعاليات الرياضية الخاصة بالأولمبياد الخاص.
كما تم مؤخراً إطلاق مبادرة «كلنا معاً» من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي حول العديد من المواضيع.
وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «عجلة برامجنا تمضي وقد بدأنا في تفعيل العديد منها إلكترونياً ونعمل على تفعيل المزيد منها في المستقبل القريب».
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