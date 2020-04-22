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الريال خارج البرنابيو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينتظر موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسماح له بخوض باقي مباريات موسم على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» الواقع ضمن مقره التدريبي في «فالديبيباس»؛ وذلك في حال استئناف المنافسات.

وأشارت صحيفة «ماركا» المحلية إلى أن الاتحاد القاري يطلب أن تخوض الأندية مبارياتها على ملعب واحد طوال الموسم؛ لكن بسبب الأوضاع الراهنة قد تمنح الفريق الملكي استثناء خوض باقي مبارياته على ملعب «دي ستيفانو» المطابق لمعايير الدوري الإسباني خصوصاً وأن رابطة الليجا قد منحته موافقتها.

وتبلغ سعة الملعب الذي يحمل أسطورة النادي السابقة ستة آلاف متفرج.

وفيما يتوقع أن تستكمل منافسات الموسم وراء أبواب موصدة، ينوي ريال تجديد ملعبه الأساسي «سانتياغو برنابيو»، لكن ملعب فريقه الرديف «كاستيا» بحاجة إلى بعض التعديلات؛ كي يتلاءم مع معايير النقل التلفزيوني وتقنية حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» بحسب ما أضافت الصحيفة.

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