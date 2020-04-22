اخبار الرياضه

مركز ستايل الرياضي ينظم هاكاثون رمضان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ستايل الرياضي ينظم هاكاثون رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مريم علي الزعابي مديرة مركز ستايل الرياضي ومدربة اللياقة البدنية «هاكاثون» رمضان الصحي، في الفترة من 24 إبريل وحتى 23 مايو المقبل، وتهدف المبادرة إلى جمع أكبر عدد من المشاركين لخلق تحد بوضع أنظمة صحية سليمة وأنشطة رياضية جيدة.

وقالت مريم الزعابي وهي حاصلة على ماجستير العلوم من أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام إنها أعدت تصوراً كاملاً للبرنامج وستعمل على متابعة المشاركين عن بعد لتوجيههم.وأضافت: البرنامج يشجع ممارسة في المنزل، سنتواصل مع المشاركين ونقدم الفقرات الرياضية ومتابعتها بأسلوب مبتكر لمعالجة الأخطاء وتعزيز النقاط الإيجابية في ممارسة الرياضة في الشهر الكريم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز ستايل الرياضي ينظم هاكاثون رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا