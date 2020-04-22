مركز ستايل الرياضي ينظم هاكاثون رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مريم علي الزعابي مديرة مركز ستايل الرياضي ومدربة اللياقة البدنية «هاكاثون» رمضان الصحي، في الفترة من 24 إبريل وحتى 23 مايو المقبل، وتهدف المبادرة إلى جمع أكبر عدد من المشاركين لخلق تحد بوضع أنظمة صحية سليمة وأنشطة رياضية جيدة.

وقالت مريم الزعابي وهي حاصلة على ماجستير العلوم الرياضية من أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام إنها أعدت تصوراً كاملاً للبرنامج وستعمل على متابعة المشاركين عن بعد لتوجيههم.وأضافت: البرنامج يشجع ممارسة الرياضة في المنزل، سنتواصل مع المشاركين ونقدم الفقرات الرياضية ومتابعتها بأسلوب مبتكر لمعالجة الأخطاء وتعزيز النقاط الإيجابية في ممارسة الرياضة في الشهر الكريم.