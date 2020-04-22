- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ستايل الرياضي ينظم هاكاثون رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مريم علي الزعابي مديرة مركز ستايل الرياضي ومدربة اللياقة البدنية «هاكاثون» رمضان الصحي، في الفترة من 24 إبريل وحتى 23 مايو المقبل، وتهدف المبادرة إلى جمع أكبر عدد من المشاركين لخلق تحد بوضع أنظمة صحية سليمة وأنشطة رياضية جيدة.
وقالت مريم الزعابي وهي حاصلة على ماجستير العلوم الرياضية من أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام إنها أعدت تصوراً كاملاً للبرنامج وستعمل على متابعة المشاركين عن بعد لتوجيههم.وأضافت: البرنامج يشجع ممارسة الرياضة في المنزل، سنتواصل مع المشاركين ونقدم الفقرات الرياضية ومتابعتها بأسلوب مبتكر لمعالجة الأخطاء وتعزيز النقاط الإيجابية في ممارسة الرياضة في الشهر الكريم.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز ستايل الرياضي ينظم هاكاثون رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.