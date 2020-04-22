شكرا لقرائتكم خبر عن فهد ومحمد سبيل في الطريق إلى كلبــاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت شركة الكرة بنادي كلباء، تجديد عقود الثنائي وليد عمبر المعار من شباب الأهلي، والمدافع عبدالسلام محمد القادم من بني ياس، إضافة إلى البرازيلي وليان جابرئيل والمصري أسامة الشال في خانة المقيمين، كما تم الاتفاق مع ثنائي الدفاع: فهد سبيل لاعب الفجيرة، ومحمد سبيل من عجمان، للانضمام للقلعة الكلباوية الموسم القادم .
يذكر أن كلباء كان أكثر الفرق نشاطاً خلال الميركاتو الشتوي بإبرامه 6 صفقات أبرزها استعارة البرتغالي ريكاردو جوميز من الشارقة، والتعاقد مع الثلاثي البرازيلي واندرسون ومواطنيه جابريال وماثيوس باربوسا، إضافة إلى الهولندي نافارون والصربي أندريا رادوفانوفيتش المعار من العين.
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