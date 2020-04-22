عامل المهمات بالوحدة مشتاق للعودة إلى أجواء التدريبات

أوضح صادق علي عامل المهمات بالفريق الأول لنادي الوحدة، أنه يفتقد أجواء تدريبات العنابي التي توقفت؛ بسبب إلغاء المسابقات الرياضية للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مبيناً أنه يشعر بالملل؛ جرّاء الوضعية الحالية والجلوس في المنزل لساعات طويلة، متمنياً ألا يطول أمد الأزمة الحالية، وانحسار الوباء للعودة للعمل والأجواء التي يعشقها.

وقال صادق ل«الخليج الرياضي» إنه أمضى 25 عاماً مع العنابي، وانضم للعمل كعامل مهمات مع الفريق الأول بنادي الوحدة وعمره 24 عاماً، عقب قدومه بشهرين إلى الدولة، وعاصر عدداً كبيراً من نجوم الفريق، مؤكداً أنه سيكمل ما تبقى من عمره في خدمة قلعة أصحاب السعادة.

وذكر عامل المهمات في الوحدة، أن العمل في خدمة الفريق الأول بالنادي أصبحت جزءاً من حياته وروتيناً دائماً لا يمل منه، ولا سيما أن الجميع يتعاملون كأسرة واحدة الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وأن توقف التدريبات جعله في وضع مربك؛ لأنه لم يتعود على هذا الوضع، معلاً ذلك بأن فترات التوقف عقب انتهاء الموسم دائماً يعود فيها إلى بلده لقضاء الإجازة والعودة قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.

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وأشاد صادق بحرص إدارة النادي والفريق الأول على التواصل مع العمال العاملين مع الفريق الأول بشكل دائم، أثناء الأزمة الصحية الحالية للتطمئنان، وقال: نتلقى اتصالات من عبد السلام جمعة مشرف الفريق وفهد مسعود مدير الفريق ومهند الفحل سكرتير الفريق لتفقد أحوالنا والسؤال عنا.

وكشف صادق عن علاقته الجيدة بكل لاعبي فريق الوحدة وقال: الجميع يتحدث معي دائماً خلال التدريبات والمباريات والرحلات الداخلية للفريق، والآن هناك تواصل مستمر عبر الاتصالات والرسائل خاصة مع الأسطورة قائد الفريق إسماعيل مطر الذي تمتد علاقتي به لسنوات طويلة.

وتذكر عامل المهمات كثيراً من المحطات السعيدة في مسيرة عمله مع فريق الوحدة، إلا أنه شدد على أن نيل العنابي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 1999-2000 والدوري في عام 3 مواسم 2000، و2005 و2010 هي الأسعد بالنسبة له.