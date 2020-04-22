تومسون يتطلع للمشاركة فـي الأولمبيـاد بعمـر الستيــن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يتطلع البريطاني جيوف تومسون (62 عاماً) إلى المشاركة في أولمبياد طوكيو بعدما كان في الثمانينات بطل العالم، ويقول تومسون الملقب ب«كارتيه كيد» في شبابه: «الوباء وتأجيل الأولمبياد وراء طموحي بالمشاركة،من المؤكد أن العالم سيختلف بعد كورونا، لذا جاءتني فكرة: لماذا أعتبر نفسي كبيراً جداً بالسن؟ أمامي الآن عام كامل لأتحضر ولأثبت للناس أن السن رقم ولا يعني شيئاً.أولمبياد طوكيو هو أول أولمبياد تقدم فيه الكاراتيه كرياضة أولمبية وأنا أخطط لأكون فيها».

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وانتقد تومسون-الذي ينقذ الكثير من الشباب من الضياع عبر مؤسسته الخيرية-رئيس اتحاد الكاراتيه الدولي أنتونيو أسبينوز وقال:«رئيس الاتحاد يعتقد أن ما أفعله يلحق الضرر بالجيل الشاب وينم عن عدم احترام لجيلي،يعتقد أنني خرفت كما هي حال الكثير من الناس الذين فعلوا نفس الشيء مع جورج فورمان الذي عاد عن اعتزاله وفاز باللقب بسن ال45 وأنا سأدع أدائي يتكلم بدلاً عني».

وتحدث تومسون عن بطل العالم للكاراتيه جوردان توماس وقال: «كان توماس يفوز على منافسيه من جميع أنحاء العالم ودخلت أنا لمنافسته ومنافستهم،بعثرت بعضاً منهم ثم منعوني وهذا أكبر إطراء لي». ووصف أشخاصاً حضروا التدريبات في مركز التايكواندو بمانشستر المخضرم بأنه «كان قوياً جداً».