لجنة المسابقات تضع توصياتها للمراحل السنية في الموسم المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتماعها الثاني بنظام الاتصال المرئي برئاسة أحمد يوسف درويش النعيمي،وناقشت توصيات ورشة العمل التطويرية التي عقدتها لممثلي الأندية في وقت سابق من مختلف المحاور وأهمها: المراحل السنية المعتمدة للموسم المقبل وأعداد اللاعبين المسجلين في كل مرحلة سواء في فئة المواطنين وأبناء المواطنات أو فئتي المقيمين ومواليد الدولة؛ وتقرر أن ترفع اللجنة توصيتها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.

كما تمت مناقشة مقترحات الأندية المتعلقة بلوائح المسابقات والأمور التنظيمية للمباريات، وكانت اللجنة قد اجتمعت بحضور كل من: سيف ماجد المنصوري نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد سعيد الحتاوي، وجمعة العبدولي، ويحيى خلف المطروشي، أعضاء اللجنة إلى جانب أيمن هارون مدير إدارة المسابقات والتسجيل، ومحمد علي النقبي رئيس قسم المسابقات، والسيد أبوالنجا مسؤول اعتماد المباريات.

وأوصت اللجنة لمجلس الإدارة باللوائح المعتمدة للموسم القادم بعد استحداث لائحة الإعلام ولائحة ضبط الجودة .

واطلعت اللجنة على قرارات مجلس الإدارة ذات الصلة بالمسابقات وقررت اتخاذ اللازم بشأنها، كما فوضت إدارة المسابقات بتقديم تصورها لأجندة مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي المقبل .